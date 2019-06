BCP começa hoje a cobrar comissão no serviço MB Way

Elisabete Tavares Hoje às 08:57 Facebook

O Millennium bcp junta-se esta segunda-feira ao Banco BPI na cobrança de uma comissão nas transferências imediatas MB Way. E o Santander também planeia começar a cobrar uma comissão pelo popular serviço criado pela SIBS, dona do Multibanco.

No caso do BCP, as transferências MB Way passam a ter um custo de 1,2€ por cada operação que seja feita na aplicação da SIBS. Para os clientes que utilizem a aplicação do BCP, o custo é de 0,5€ por transferência. Mas mais de 60% dos clientes do banco vão estar isentos. O BCP oferece isenção a mais de um milhão de clientes, incluindo os que têm menos de 23 anos ou os que usam uma solução bancária em pacote.

Santander vai cobrar

No caso do BPI, desde o dia 1 de maio que cobra 1,2€ por cada operação feita através da app MB Way, acrescido do imposto do selo. Os clientes que usem a app do banco não pagam nada pelo serviço.

O banco Santander deverá ser o terceiro banco a passar a cobrar uma comissão pelo Mb Way. O início da cobrança ainda não tem data marcada.

Os restantes bancos têm optado por manter o serviço gratuito, mesmo que os respetivos preçários já contemplem a aplicação de comissão. O Banco Montepio vai manter a isenção da comissão prevista de 0,2€ até ao fim do ano.

O Novo Banco não está ainda a aplicar o custo de 0,15€ por cada transferência MB Way e não tem ainda previsão sobre quando vai começar a cobrar pelo serviço. O Activobank vai continuar a ter o serviço gratuito, tal como a Caixa Geral de Depósitos, que tem no seu preçário a comissão prevista de 0,2€ por transferência.

O MB Way é sobretudo popular entre os mais jovens que o usam para pagamentos de baixo valor (até 10€) e divisão de contas, por exemplo.

A DECO tem em curso uma iniciativa para incentivar o envio de reclamações ao Banco de Portugal para travar as comissões sobre o MB Way, que considera excessivas. A Associação de Defesa do Consumidor quer um custo até ao máximo de 0,2% por operação.

TER EM CONTA

Isenções

Os bancos pretendem incentivar os seus clientes a utilizar as aplicações e serviços digitais dos próprios bancos. Por isso, o serviço MB Way é gratuito ou mais barato quando usado através das aplicações dos bancos. No caso do BCP, para os clientes que não estão isentos, cada transferência MB Way realizada através da app do banco custa 0,5 euros. A mesma transferência efetuada através da app MB Way, da SIBS, custa 1,2 euros, mais o imposto do selo. No BPI, o serviço é grátis se for feito na app do banco e tem o custo de 1,2 euros, acrescido do imposto do selo, se for feito na app MB Way.

Bancos que não cobram

Caixa Geral de Depósitos, Novo Banco, Montepio, Santander e Activobank estão entre os bancos que não cobram pelo serviço MB Way. Mas o Santander planeia começar a cobrar uma comissão pelo serviço. Convém verificar junto de cada banco se está a ser cobrada alguma comissão pelo serviço ou não.

Reclamar

Para pressionar o Banco de Portugal a pôr um travão à cobrança de comissões nas transferências MB Way, a DECO tem em curso uma iniciativa para incentivar os clientes dos bancos a reclamar junto do supervisor. A DECO defende que as comissões são desproporcionadas.