Costa convoca gabinete de crise sobre greve dos camionistas

O primeiro-ministro António Costa convocou uma reunião de emergência, sábado, "para fazer o ponto de situação" no âmbito da greve dos motoristas de matérias perigosas.

"É uma reunião de emergência convocada pelo primeiro-ministro para fazer um ponto de situação de medidas setoriais que estão a ser desenvolvidas", explicou ao JN fonte do gabinete do chefe de Governo, após notícia avançada pela RTP.

No encontro, no Palácio de São Bento com início às 10 horas, vão estar presentes os ministros do Trabalho, Vieira da Silva; do Ambiente, Matos Fernandes; dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva; da Administração Interna, Eduardo Cabrita; e da Defesa, João Gomes Cravinho.

No final, está previsto António Costa prestar declarações.

No dia 12, próxima segunda-feira, tem início uma greve convocada pelo Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) e pelo Sindicato Independente dos Motoristas de Mercadorias (SIMM), que acusam a associação patronal Antram (Associação Nacional de Transportes Públicos de Mercadorias) de não querer cumprir o acordo assinado em maio, que prevê uma progressão salarial.

Recorde-se que o Governo confirmou a aprovação da situação de crise energética entre as 23.59 horas desta sexta-feira e as 23.59 de quarta-feira, dia 21 de agosto.