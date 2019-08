Ministério convoca reunião de emergência da Proteção Civil

Hoje às 22:25 Facebook

O ministro da Administração Interna declarou "situação de alerta" devido à greve dos motoristas de dia 12 e convocou uma reunião de emergência da Comissão Nacional de Proteção Civil para sábado.

A "situação de alerta" no continente vigora entre as 23.59 desta sexta-feira e as 23.59 horas de 21 de agosto.

Estas medidas extraordinárias são justificadas pela anunciada "greve dos combustíveis" e pela possibilidade de "serem afetados bens e serviços absolutamente essenciais à população".

"A situação de alerta é declarada na sequência da situação de crise energética decidida pela resolução de Conselho de Ministros nº 134-A/2019, face à suscetibilidade de serem afetados bens e serviços absolutamente essenciais à população", justifica o ministério liderado por Eduardo Cabrita.