Morreu Alexandre Soares dos Santos, o senhor Pingo Doce

O empresário Alexandre Soares dos Santos, antigo presidente da Jerónimo Martins, morreu esta sexta-feira, aos 84 anos.

Fonte da família disse à agência Lusa que as cerimónias fúnebres serão "reservadas à família, por vontade expressa" de Alexandre Soares dos Santos.

O empresário esteve até 2013 à frente da Jerónimo Martins, proprietária, por exemplo, do Pingo Doce.

O rosto da Jerónimo Martins, como era conhecido Alexandre Soares dos Santos, começou a sua carreira profissional em 1957, com a entrada na Unilever. Entre 1964 e 1967, foi diretor de marketing da Unilever Brasil, tendo um ano depois assumido o cargo de administrador-delegado da Jerónimo Martins. Este cargo foi acumulado com o de representante da Jerónimo Martins na "joint-venture" com a Unilever.

Soares dos Santos chegou à liderança da Jerónimo Martins em 1968 e só deixou de ter funções executivas em 2004 - altura em que Luís Palha da Silva foi designado CEO da empresa e o líder histórico assumiu o cargo de chairman. Em 2013, Alexandre Soares dos Santos entregou a gestão do grupo ao filho Pedro - o segundo de sete filhos -, que passou por todas as áreas de negócio, tendo sido responsável pela instalação da operação na Polónia (Biedronka) e na Colômbia.

Nasceu no Porto em 1934 e frequentou a Faculdade de Direito de Lisboa.