Orçamento prevê défice de 1% e crescimento de 2,2%

A proposta de Orçamento de Estado para 2018, apresentada esta sexta-feira à noite no Parlamento, prevê que o défice vai baixar para 1% e a taxa de crescimento fica-se pelos 2,2%, revelou Mário Centeno.

Em 2017, o Governo prevê que o valor do défice se situe em 1,4%, afirmou o governante, na conferência de imprensa de apresentação do documento para o próximo ano.

O mesmo documento adianta que a dívida pública vai descer para 123,5% do Produto Interno Bruto em 2018 e que a taxa de desemprego cai para 8,6%. Até ao final de 2017, a dívida pública vai ficar em 126,2% do PIB.

"Crescimento em 2018 será marcado pelo forte dinamismo do investimento e das exportações" diz Mário Centeno, revelando que o investimento púbico também vai aumentar. Segundo o ministro das Finanças, o Orçamento promove uma recuperação de rendimento com alívio fiscal do trabalho.

Tal como estava previsto no programa do Governo, "o descongelamento das carreiras na Administração pública começa a 1 de janeiro de 2018", mas só estará completo em 2019. "A reposição vai ser faseada. No final de 2019, a reposição salarial estará integralmente satisfeita", sublinhou Mário Centeno.

Todos os grupos parlamentares adiaram para sábado as tradicionais reações à proposta de Orçamento do Estado para 2018, depois de o documento só ter dado entrada no parlamento pelas 23:16.