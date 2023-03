Maioria dos jovens entre os 20 e os 30 anos ganha menos de mil euros

Rita Neves Costa Hoje às 07:02 Facebook

Cerca de 58% dos trabalhadores por conta de outrem tinham contrato sem termo. Novas gerações desiludidas com mercado laboral.

A maioria dos trabalhadores (60,7%) por conta de outrem com idades entre os 20 e os 30 anos tem um rendimento mensal líquido abaixo dos mil euros. No ano passado, eram mais de 436 mil jovens naquele patamar salarial. Os baixos salários são mais expressivos quando se calcula o rendimento médio mensal da principal atividade laboral, o que exclui segundos empregos, como os trabalhos a tempo parcial. De acordo com o Instituto Nacional de Estatística (INE), com base no Inquérito ao Emprego, em 2022, os jovens adultos ganhavam em média 843 euros. Hoje assinala-se o Dia Nacional da Juventude, com protestos marcados pela CGTP em Gaia e Lisboa, com o mote "Basta de empobrecer a trabalhar".