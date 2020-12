Precários menos protegidos esperam apoio há seis meses

Delfim Machado Hoje às 07:14 Facebook

Medida destinada a ajudar quem está sem proteção social tem milhares de pedidos. Governo promete pagar até dia 30.

O Apoio Extraordinário de Proteção Social para Trabalhador, destinado aos chamados recibos verdes e outros sem proteção social, tem milhares de pedidos pendentes na Segurança Social e há quem não receba um cêntimo desde julho. Após centenas de denúncias enviadas ontem, o Governo prometeu fazer duas transferências até 30 de dezembro.

As caixas de email da provedora de Justiça, grupos parlamentares da Assembleia da República, Segurança Social e órgãos de Comunicação Social foram, ontem, inundadas de emails com casos de trabalhadores que esperam há meses pelo apoio extraordinário criado no âmbito do Orçamento Suplementar de julho.