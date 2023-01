As plantas que combatem o bolor e filtram os químicos do ar em casa

O bolor é um problema em muitas casas, com consequências para a saúde, especialmente em pessoas com alergias e problemas respiratórios. Um estudo da NASA identificou 50 plantas boas para filtrar o ar, não só dos esporos do mofo, das fezes de animais domésticos e de vários tipos de químicos. Bons aliados por um melhor ambiente.

O inverno chuvoso, que se prolonga desde o outono, contribui para agravar os riscos de aparecimento de bolor nas casas, particularmente nos quartos e nas casas de banho. Um problema para pessoas com dificuldades ou alergias respiratórias, que afeta a saúde de todos numa habitação. Mas não é só o que está à vista que é preocupante. Segundo a Agência Espacial Norte-Americana (NASA, na sigla original), o ar dentro de casa é 30 vezes mais tóxico que no exterior. Além do mofo, o ambiente caseiro pode estar poluído com químicos como amónia, benzeno, formalídeo, tricloroetileno, entre outros.

Ciente deste problema, e num enquadramento que tinha como horizonte a exploração espacial e a busca de plantas com capacidade para purificar o ar e até produzir quantidades reduzidas de oxigénio, a NASA desenvolveu um estudo, publicado em 1989, para perceber quais as melhores plantas para ter num espaço fechado como uma estação espacial... ou uma casa. A pesquisa encontrou 50 plantas capazes de purificar o ar, muitas delas presentes em milhões de lares há muitos anos, quase todas acessíveis no preço e fáceis de manter - afinal, dão-se bem em espaços húmidos e pouco iluminados!

O estudo, conduzido por B.C. Wolverton, Chefe do Laboratório de Investigação Ambiental Stennis, analisou dúzias de plantas caseiras comuns e testou a capacidade destas para remover uma variedade de toxinas, como formalídeo, amónia ou benzeno, entre outros. O objetivo era perceber que plantas filtravam melhor determinados poluentes. Daí resultou uma tabela que tem corrido mundo nos últimos 34 anos e na qual constam plantas que podem ser muito úteis também no combate ao bolor nas casas.

"Infelizmente não há muitos estudos sobre a quantidade de ar que as plantas conseguem purificar", lamentou Leonardo Marotta, doutorado em Ciências Ambientais, admitindo, no entanto, que a matéria é estudada por engenheiros e arquitetos, quando avaliam as plantas que colocam nos edifícios. "As plantas têm uma grande capacidade de mover o ar e gerir a humidade; o ambiente fica mais limpo", acrescenta.

Alimentam-se de poluentes e bolor para crescer

Segundo o estudo de Wolverton, as plantas aproveitam os poluentes do ar para crescer. "As raizes e os microrganismos associados destroem os agentes patogénicos como vírus, bactérias e químicos orgânicos, convertendo estes poluentes em tecido vegetal", explica um artigo da NASA sobre o trabalho publicado em 1989.

Professor externo de Sistemas Ambientais e Biomimética na Universidade IUAV de Veneza, Leonardo Marotta recorda um trabalho que fez para uma empresa de tratamento de resíduos em Itália. A colocação de plantas conhecidas pela capacidade de absorção de poluentes contribuiu para "a melhoria dos níveis de humidade e da qualidade do ar" naquela instalação.

Mas, só as plantas não bastam. Níveis elevados de humidade e fraca ventilação são terreno fértil para a progressão do bolor. As plantas podem ser boas amigas do ambiente e da saúde em casa, mas nas habitações com problemas de humidade, e outras até, importa promover a correta ventilação dos espaços, tanto interiores, abrindo portas para o ar circular por todas as divisões, como exteriores, com a abertura de janelas para renovar o ar.

As melhores plantas para purificar o ar em casa

Lírio da paz (Spathiphyllum wallisii) - É uma planta fácil de adquirir e que se encontra em muitas casas portuguesas. Excelente em zonas húmidas, o lírio da paz absorve o excesso de humidade do ar, mitigando o avanço do bolor. Além disso, segundo o estudo de Wolverton, remove muitos poluentes do ar, como a benzena, metanol, xileno, tolueno, amónia e tricloroetileno. A planta desenvolve-se bem em zonas com fracas condições de luminosidade, por isso fácil de manter em zonas húmidas e com pouca luz natural, Também não precisa de muita água, é por isso é fácil de manter um aliado no combate ao bolor e ao mofo. Segundo o estudo da NASA, pode melhorar a qualidade do ar numa casa em cerca de 60%. As folhas do lírio da paz absorvem os esporos de bolor e alimentam-se deles para crescer melhor. É ideal para casas de banho, onde a humidade se acumula mais, mas também fica bem num quarto, porque tem flores vistosas. Como outras plantas desta lista, pode ser venenosa se ingerida por animais domésticos.

Planta aranha (Chlorophytum comosum) - É uma das favoritas para combater ao bolor. A planta aranha absorve os esporos de bolor no ar, impedindo a propagação dos fungos por via aérea. É também muito eficaz em filtrar do ar poluentes como o tolueno, metanol ou xileno. Água uma vez por semana e um local com iluminação moderada a forte é tudo o que precisa para ajudar a combater o bolor.

Língua de sogra (Sansevieria trifasciata) - Conhecida também como "planta cobra", a língua de sogra é ideal para zonas húmidas e elimina os esporos de mofo do ar. Além disso, também absorve poluentes como formalídeo, benzeno, xileno, tricloroetileno e tolueno do ar. Zonas iluminadas, sem luz direta, e água com moderação é quanto basta para ter em casa uma língua de sogra que faz bem ao ambiente. Como outras plantas desta lista, pode ser venenosa se ingerida por animais domésticos.

Planta da borracha (Ficus elastica) - A planta da borracha dá pouco trabalho e é um bom aliado para filtrar o bolor do ar. Também elimina também elimina benzeno, formalídeo, tricloroetileno, xileno e tolueno. Tal como o lírio da paz, pode ser venenosa se ingerida por animais domésticos.

Hera inglesa (Hedera helix) - Uma planta mais comum em exteriores mas que se dá bem dentro de casa a "comer" esporos de bolor e de fezes de animais. Além disso remove benzeno, formaldeído, tricloroetileno, xileno e tolueno e dá-se bem em zonas com pouca luz, até sombra.

Crisântemo (Chrysanthemum) - Originário da Ásia, o Crisântemo, é muito usada na China como planta medicinal. A "juhua" dos chineses purifica o ar e reduz o bolor, além de eliminar poluentes como amónia, benzeno, formaldeído, tricloroetileno.

Samambaia-Americana ou Lâmina-de-espada (Nephrolepis exaltata) - Uma espécie de feno, cujo nome em inglês significa Feno de Boston, a Samambaia-Americana, também conhecida como Lâmina-de-espada, é uma planta comum em muitas casas, daquelas que ficam bem a pender de um vaso pendurado no teto. É uma planta que precisa de ambientes húmidos para sobreviver, por isso é excelente a retirar a humidade do ar, ajudando a equilibrar os níveis de humidade nas casas, combatendo o aparecimento de bolor. Além disso, é excelente na remoção de xileno e tolueno.

Orquídeas - Plantas oriundas de zonas húmidas, as orquídeas absorvem a humidade do ar e ajudam a combater a progressão do mofo. Agentes tóxicos como o xileno e o tolueno também fazem parte da "dieta" destas plantas, que além disso são agradáveis à vista e muita apreciadas em todo o mundo. Água apenas a necessária quando a terra estiver seca e um local bem iluminado, mas sem luz direta, é tudo o que precisam.

Palmeiras - As palmeiras filtram o formalídeo, xileno e tolueno. Como o lírio da paz, absorve o excesso de humidade e mantém o bolor à distância. É o tipo de planta que prefere zonas com boa iluminação, mas sem luz direta. Precisa de muita água no verão e pouca no inverno. Estas plantas são comuns em átrios de prédios de apartamentos, não apenas porque são agradáveis à vista ou fáceis de manter, mas também porque ajudam a controlar a humidade. As melhores são algumas da mais populares, como a Camedórea, conhecida como palmeira de sala, que se encontra em muitas casas. A areca, provavelmente a mais comum, a palmeira de bambu, outro clássico, a tamareira-anã ou palmeira-anã, e a palmeira-ráfis também conhecida como palmeira-dama, são outras plantas desta espécie boas para o ar que se respira em casa.