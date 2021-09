Dona da GearBest enfrenta falência e ameaça deixar clientes de mãos vazias

JN Hoje às 15:28 Facebook

A empresa-mãe da GearBest está a enfrentar um processo de falência na China, após um pedido apresentado por um banco local. Com o site de vendas online fechado há vários dias, são poucas as hipóteses de os clientes reaverem o dinheiro ou receberem as encomendas já pagas.

As perspetivas não são animadores para os clientes da GearBest, que desapareceu da Internet, do mundo, nas últimas semanas, quando corre na China um processo de "apreciação de falência", na sequência de um pedido apresentado pela sucursal de Nanshan, em Shenzhen, pelo Banco Industrial e Comercial da China (BICC).

A GearBest, empresa online de venda de produtos eletrónicos, nomeadamente telefones e "gadgets" de fabrico chinês, é um dos ramos da Global Top E-Commerce, anteriormente conhecida por Shenzhen Globalegrow Electronic Commerce, ou, na forma mais simples, Globalegrow.