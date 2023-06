Inteligência artificial: "Porto já utiliza muita informação recolhida pelos veículos"

João Barros, professor catedrático da Faculdade de Engenharia do Porto, diz que há cada vez mais carros com inteligência artificial que permitem o mapeamento de praticamente todas as ruas da cidade. O maior desafio é gerir interesses de metrópoles tão distintas.

Há cada vez mais soluções de mobilidade inteligente. Quais as mais exequíveis e quais destacaria?

Os veículos têm cada vez mais câmaras. Com a inteligência artificial, conseguimos processar essas imagens a uma velocidade alucinante e tornar os transportes muito mais seguros porque conseguimos distinguir obstáculos, evitar colisões e acidentes com peões. Cada vez mais carros estão a adotar este tipo de tecnologias e podemos utilizá-las para tornar as cidades muito mais seguras e sustentáveis.