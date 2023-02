Negócios rendem-se aos robôs mas o ChatGPT lidera o sobressalto

Parceria máquina-homem torna hotéis e restaurantes atrativos. Os holofotes estão, contudo, voltados para um chat "sabe tudo" que divide opiniões.

À sua passagem, erguem-se os telemóveis. Ninguém quer falhar a foto ao empregado de mesa do City Wok I, no Porto, que, não sendo de carne e osso, sabe o que fazer: levar as refeições a cada cliente. Os robôs começam a conquistar os negócios e já brilham na saúde, mas a grande surpresa do momento é o ChatGPT.

Lançado em novembro pela empresa americana OpenAI, dedicada à pesquisa sobre inteligência artificial, consegue produzir textos e responde a pedidos do utilizador sobre qualquer tema. A recém-nascida aplicação acendeu campainhas, questionando-se se poderá ameaçar uma série de profissões criativas.