Ricardo Salgado descansa na Sardenha após dispensar tribunal

O antigo homem forte do BES, Ricardo Salgado, está a descansar, com a família, na ilha italiana da Sardenha. Este domingo à tarde, foi surpreendido por um grupo de portugueses em Porto Cervo. Há três semanas, o arguido da Operação Marquês começou a ser julgado sem estar sentado no banco dos réus. Beneficiou da lei que autoriza os arguidos com mais de 70 anos a não marcar presença em tribunal, devido aos riscos associados à pandemia.

De acordo com informações recolhidas pelo JN, Salgado está na localidade de Porto Cervo, acompanhado, pelo menos, da mulher e de um casal e terá ido visitar a filha e a neta, de acordo com o seu advogado. Este domingo à tarde, foi reconhecido por um grupo de portugueses que também se encontravam de férias naquele local paradisíaco.

Antes de viajar, Ricardo Salgado deu conhecimento da estadia no estrangeiro ao tribunal de Lisboa, onde está a ser julgado por três crimes de abuso de confiança, por, alegadamente, ter desviado 10,7 milhões de euros do Grupo Espírito Santo, em 2011.