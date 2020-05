Agente da PSP agredido por cliente de supermercado no Porto

João Queiroz Hoje às 10:57 Facebook

Twitter

Partilhar

Homem de 46 anos foi detido, na quinta-feira, depois de ter desferido um soco na cabeça e outro na face do agente da PSP, que teve que receber tratamento hospitalar.

Faltava cerca de meia hora para o Pingo Doce da Pasteleira, no Porto, encerrar quando, na quinta-feira pelas 19.30 horas, um agente da PSP foi obrigado a intervir na tentativa de serenar um cliente que discutia com a gerente da loja por causa de uma reclamação. O homem de 46 anos não reagiu bem à abordagem do agente tendo-o agredido com "um soco na cabeça e outro na zona da face" quando estava a ser imobilizado.

Segundo o Comando Metropolitano da PSP, o cliente apresentava-se "muito exaltado e apontava o dedo de forma intimidatória para a funcionária", o que obrigou à intervenção do agente policial. Porém, o homem não acatou as ordens para se acalmar, "foi incorreto" e, quando o agente tentava imobilizá-lo, "resistiu e desferiu-lhe um soco na cabeça e outro na zona da face", obrigando-o a receber tratamento hospitalar.

Perante as dificuldades em dominar e em deter sozinho o indivíduo, o elemento policial foi forçado a pedir ajuda, tendo sido deslocados mais meios da PSP para o local. De acordo com o relato de uma testemunha, estiveram presentes mais de uma dezena de elementos.