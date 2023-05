Amigos de infância defendem Vitó e dizem ao tribunal que não vendia drogas

Um amigo de infância de Vítor Soares, mais conhecido por Vitó, disse na segunda sessão do julgamento do processo conhecido como Semente em Pó, que decorreu esta quarta-feira, no Tribunal de Bragança, que só tem conhecimento que o arguido consumia haxixe, porque já fumaram juntos. "Eu ia a casa dele ou encontrávamo-nos no café e chegamos a famular haxixe. Nunca lhe comprei. Cada um levava o seu", contou Bruno Marques, um camionista de Vila Nova de Gaia.

Vitó está a ser muito apoiado pela família, que se desloca do Porto para assistir às sessões e para o cumprimentar quando este sai do carro celular à entrada no tribunal.

No banco dos réus sentam-se mulher e três homens acusados de pertencerem a uma rede de tráfico de droga na região Norte, a partir de Mirandela, cujo processo ficou conhecido como "Semente em Pó".

O caso tornou-se mediático porque dois arguidos são familiares de ex-concorrentes do Big Brother, nomeadamente Vitó, casado com Sónia que participou no programa da TVI, e Amílcar Teixeira, pai de Edamar, também concorrente há uns anos.

Durante a manhã, foram ouvidas pelo tribunal várias testemunhas de acusação, que conhecem Vitó e Amílcar Teixeira e que negaram que os arguidos se dedicassem à venda de droga.

Luís Magalhães, amigo de Amílcar, referiu que uma vez lhe telefonou a pedido de um amigo para ele lhe arranjar haxixe ou para ver se sabia quem arranjava, mas depois acabaram por se cruzar na rua e abordou-o. "Não era uma transação, eu não ia ser correio porque é ilegal. Nunca lhe comprei haxixe", afirmou a testemunha.

Apenas dois dos acusados, Sandra Pinto e Vítor Soares prestaram declarações na primeira sessão, que teve lugar na segunda-feira, mas negaram os factos que lhes foram imputados pelo Ministério Público (MP), nomeadamente o tráfico de droga.

Os outros dois, Amílcar Teixeira e Júlio Carvalho, ficaram em silêncio. O processo tinha cinco arguidos, mas o motorista Jorge Figueiredo, marido de Sandra, morreu na cadeia de Bragança, no dia 18 de maio. Os arguidos estão acusados dos crimes de tráfico de estupefacientes e detenção de arma proibida.

Três arguidos continuam em prisão preventiva, nomeadamente Sandra Pinto, 44 anos, técnica superior na câmara de Mirandela; Amílcar Teixeira, de 54 anos, e Vítor Soares (Vitó), de 33 anos. Júlio Carvalho, residente em Boticas, está em liberdade.

Segundo a acusação os suspeitos dedicavam-se à venda de estupefacientes nos concelhos de Mirandela, Chaves, Valpaços, Vila Nova de Gaia e Boticas.

Todos foram detidos em junho de 2022 numa operação da GNR.