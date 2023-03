Apreensão da carta por álcool e drogas vai ter efeitos em toda a Europa

Bruxelas prepara uma revolução na habilitação para conduzir. Limites legais de proibição vão ser harmonizados. Exames podem ser feitos em qualquer país.

A Comissão Europeia apresenta, esta quarta-feira, uma diretiva que vai revolucionar a legislação em termos de habilitação para conduzir, sendo que uma das novidades é que se a carta de condução for apreendida por um condutor ter testado positivo para álcool ou drogas, esta sanção será válida e reconhecida por toda a União Europeia. Ou seja, será criado um sistema de informação que permite às autoridades de todos os países aplicarem a pena. Assim, se a carta for apreendida em Portugal, essa medida será também válida, por exemplo, em Espanha ou França.

A Comissão Europeia tem vindo a trabalhar no assunto há mais de um ano, tendo como objetivo harmonizar toda a legislação relativa à circulação rodoviária na Europa. Neste contexto, Bruxelas vai também legislar sobre a uniformização de valores e limites para o consumo de álcool e drogas, uma vez que variam de país para país. Em Portugal, é proibido conduzir com uma taxa de álcool no sangue igual ou superior a 0,5 gramas por litro (g/l), sendo que para os novos condutores esse limite desce para 0,2 g/l. No entanto, há países que são mais severos, como a Polónia, em que o limite de álcool permitido é de 0,2 g/l e com penas até dois anos de prisão. Já em Malta e no Liechtenstein, a taxa de inibição de condução é de 0,8 g/l.