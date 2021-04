Assaltante com faca interrompeu circulação do metro em Lisboa

Inês Banha Hoje às 15:54 Facebook

A circulação na Linha Verde do metropolitano de Lisboa esteve, este domingo de manhã, suspensa durante cerca de 20 minutos, depois de um homem ter tentado assaltar várias pessoas na estação da Baixa-Chiado.

O homem terá ameaçado os passageiros com uma faca, adiantou ao JN fonte do Comando Metropolitano de Lisboa da PSP. Ninguém ficou ferido, mas gerou-se algum "pânico" na estação, acrescentou.

O suspeito, sobre o qual pendia já um mandado de detenção para cumprir pena de prisão por crimes semelhantes, ainda chegou a fugir do local, mas foi entretanto detido pela PSP.

Segundo a mesma fonte, a circulação na Linha Verde do metropolitano de Lisboa esteve, devido a este incidente, interrompida entre as 7.55 e as 8.17 horas deste domingo. O percurso liga Telheiras ao Cais do Sodré. A estação da Baixa-Chiado integra ainda a Linha Azul (Reboleira-Santa Apolónia), cuja circulação não terá sido afetada.