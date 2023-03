Autor de ataque em Lisboa transferido de hospital por motivos de segurança

Inês Banha e Alexandre Panda Hoje às 16:00 Facebook

O suspeito de ter assassinado duas mulheres à facada no Centro Ismaeli, em Lisboa, foi transferido do Hospital São José para o Curry Cabral por motivos de segurança.

Abdul Bashir, 34 anos, foi operado no São José, depois de ter sido baleado numa perna e no escroto por um agente da PSP que travou o homicida. Mas como aquela unidade hospitalar não tinha quartos individuais disponíveis foi tomada a decisão de o transferir para o Curry Cabral, onde pode estar sob vigilância policial 24 horas por dia.

O refugiado afegão matou esta terça-feira duas assistentes sociais do Centro. Queixava da vida em Portugal e queria sair do país, tinha acabado de receber um telefonema, por volta das 11 horas, quando partiu para cima das vítimas com uma faca de grande dimensão.

As vítimas, Farana Sadrudin, de cerca de 40 anos, e Mariana Jadaugy, na casa dos 20, eram portuguesas de ascendência indiana.

Na manhã desta quarta-feira, o diretor nacional da Polícia Judiciária, Luís Neves, garantiu que, após as diligências, se concluiu que "não há um único indício" de terrorismo, no caso do ataque.

A PJ aponta para um cenário de possível "surto psicótico", que terá levado o cidadão afegão a atacar com uma faca de grandes dimensões três pessoas num centro religioso.