Avô mata neta de sete anos à facada em Vialonga

Um homem matou a neta, esta terça-feira de madrugada, em Vialonga, Vila Franca de Xira. Quando os bombeiros chegaram ao local, a menina já estava morta.

O alerta para o crime foi dado às 4.16 horas, ao que tudo indica, pela mãe da criança que terá chegado a casa por essa altura e deparou-se com o trágico cenário. A morte ocorrera horas antes, pois quando os Bombeiros de Vialonga chegaram ao local a menina, de sete anos, estava ao colo da mãe, com o sangue já seco, explicou ao JN Francisco Marques, segundo comandante da corporação.

O avô, que terá sido o autor das agressões, tentou matar-se com a mesma arma branca que usara para matar a neta. Os bombeiros conseguiram reanimar o homem, que foi transportado ainda com vida para o Hospital de Santa Maria, já com a presença da GNR no local.

A Polícia Judiciária já tomou conta do caso