"Barão da Pasteleira Nova" detido na maior operação contra o tráfico de droga no Porto

Explorava uma banca e ainda vendia a outros traficantes do bairro. Tinha negócios para justificar elevados ganhos. Diretor nacional da PSP, Magina da Silva, acompanhou operação no terreno. Afirmou que a Pasteleira é o bairro mais policiado do país.

A PSP desferiu, na quinta-feira, um dos maiores ataques ao tráfico de droga com epicentro no Bairro da Pasteleira Nova. Um dos 15 detidos, com 36 anos, é desde há alguns anos investigado pelas autoridades e era dono de uma das mais lucrativas "bancas" de venda de estupefacientes do bairro, abastecendo, inclusivamente, outros traficantes da Zona Norte. Foram cumpridos mandados de busca em Gaia, Matosinhos, Maia e Gondomar.

Na megaoperação, que teve início às 10 horas, e onde esteve presente o diretor nacional da PSP, Magina da Silva, e a comandante da PSP do Porto, Paula Peneda, estiveram envolvidos cerca de 300 agentes, foram apreendidos diversos quilos de heroína e cocaína, armas e milhares de euros em dinheiro.