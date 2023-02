Benfica SAD, Luís Filipe Vieira e Domingos de Oliveira acusados de fraude fiscal

Alexandre Panda Hoje às 19:27 Facebook

O Ministério Público acusou a SAD do Benfica, a Benfica Estádio, Luís Filipe Vieira, Domingos Soares de Oliveira e mais quatro arguidos e uma empresa de crimes de fraude fiscal e falsificação de documentos, no âmbito do processo chamado "Saco Azul".

O MP também acusou Miguel Moreira, ex-diretor financeiro e administrador da SAD do Benfica, o empresário José Bernardes e a sua empresa "Questão Flexível", e ainda Paulo Silva e José Raposo, dois homens que estão sob suspeita de falsificação de documentos.

Os administradores do Benfica terão canalizado 2,2 milhões de euros para a empresa de José Bernardes, que é o único arguido acusado de branqueamento de capitais.

Para o MP, os arguidos "tinham perfeita consciência de que as faturas emitidas pela Questão Flexível em benefício das sociedades Benfica, SAD, e Benfica Estádio, S.A., não titulavam quaisquer operações económicas". Estas "faturas de favor", pelas quais Bernardes cobraria 11% do valor" apenas terão servido para fazer sair dinheiro da esfera do Benfica.

O MP reclama um total de 585 mil euros aos arguidos. São 116 mil euros à SAD do Benfica e 307 mil à Benfica Estádio. E o restantes divides pelos outros acusados.