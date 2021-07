Benfica sublinha que clube e SAD não foram constituídos arguidos

JN Hoje às 19:39 Facebook

O Benfica reagiu, esta quarta-feira, em comunicado, à detenção do presidente Luís Filipe Vieira, esclarecendo que nem a SAD nem o clube foram constituídos arguidos no âmbito da investigação.

O Benfica começa por informar, no comunicado, que as instalações do clube "foram hoje objeto de buscas no âmbito de uma investigação envolvendo o Presidente do Conselho de Administração, Luís Filipe Vieira".

"Nem a Benfica SAD nem o Sport Lisboa e Benfica (ou qualquer entidade por si controlada) foram constituídos arguidos no âmbito desta investigação, tendo sido prestada toda a colaboração solicitada pelas autoridades relevantes", acrescenta o clube, garantindo que as funções do presidente do Conselho de Administração "serão, na medida que se mostre necessária, asseguradas nos termos previstos na lei e nos estatutos".

O Benfica "informa ainda ainda que, por estar a decorrer o período de subscrição das obrigações representativas do empréstimo obrigacionista "Benfica SAD 2021-2024" no contexto da respetiva oferta pública, será solicitada a aprovação pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários de uma adenda ao prospeto aprovado em 1 de julho de 2021".