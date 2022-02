Bruno Paixão investigado no "saco azul" do Benfica

Alexandre Panda Hoje às 19:08 Facebook

O ex-árbitro Bruno Paixão está a ser investigado pela Polícia Judiciária (PJ) no âmbito do processo do "saco azul" do Benfica, em que antigo presidente Luís Filipe Vieira, Miguel Moreira, diretor financeiro da SAD do clube da Luz e o administrador Domingos Soares de Oliveira já foram constituídos arguidos.

O processo investiga a a alegada utilização de empresas de consultadoria informática para fazer sair dinheiro do clube e assim constituir um "saco azul". Existem suspeita de terem sido combinados serviços fictícios para alimentar um fundo oculto. A própria SAD e a Benfica Estádio também estão sob escrutínio da Justiça.

Segundo a TVI, que avançou a notícia esta segunda-feira, foram recentes perícias financeiras às empresas "Best for Business" e "Questão Flexível", do empresário José Bernardes que permitiram estabelecer que Bruno Paixão recebeu milhares de euros.

O pagamento de uma das empresas de José Bernardes para Bruno Paixão levou a investigação a suspeitar de que o Benfica poderia estar indiretamente a remunerar o ex-árbitro de futebol.

O JN tentou contactar Bruno Paixão, sem sucesso. Porém, à TVI, o ex-árbitro disse que não foi contactado pela PJ e que desconhecia estar a ser investigado pela Polícia Judiciária.