Burlões do MBWay aproveitam anúncios para enganar vítimas

A PSP desmantelou um grupo de dez indivíduos suspeitos de terem criado um esquema de burla com MBWay que lesou pelo menos 30 pessoas, na zona centro do país. Foram constituídos arguidos e libertados mas os equipamentos usados para perpetrar as burlas foram apreendidos.

Foram investigadores da PSP de Tomar que realizaram esta quinta-feira 12 buscas nos concelhos de Tomar, Carvalhos de Figueiredo, Vale Florido, Entroncamento, Elvas, Estremoz, Campo Maior e Vendas Novas. As buscas permitiram apreender 33 telemóveis, dois computadores e quatro tablets usados nas burlas.

De acordo com informações recolhidas pelo JN, os indivíduos escolhiam os alvos em anúncios de sites da Internet. Eram pessoas que publicitavam a venda de bens e que eram abordadas pelos burlões. Os indivíduos apresentavam-se como clientes interessados na compra dos artigos publicitados. Alegando querem pagar por MBWay, aliciavam as vítimas a instalar a aplicação nos seus telemóveis a aplicação.

Aproveitando o desconhecimento das vítimas sobre o funcionamento da aplicação os burlões levavam-nas a introduzir códigos que lhes permitia tomar o controlo das contas bancárias dos lesados. Eram depois realizadas transferências para contas dos elementos do grupo ou de cúmplices que faziam de imediato levantamentos em dinheiro.

O esquema terá começado em 2020 e os indivíduos faria das burlas o modo de vida. Alguns deles já têm antecedentes por crimes da mesma natureza.