Cerca de 200 milhões em negócios do futebol na mira do Fisco

Operação sem precedentes incluiu 60 buscas e terminou com 47 arguidos (24 empresas e 23 pessoas). O empresário Jorge Mendes e o seu advogado, Osório de Castro, são dois dos principais visados.

Foi uma operação inédita em Portugal. Cerca de 200 milhões de euros em negócios suspeitos do futebol levaram, na quarta-feira, a Autoridade Tributária (AT) e o Ministério Público (MP)a realizar perto de 60 buscas nas SAD do Benfica, F. C. Porto e Sporting, além de Sp. Braga, V. Guimarães, Portimonense e Estoril, para recolher documentação sobre transferências de atletas, contratos e comissões. Há suspeitas de que o Estado tenha sido lesado em cerca de 40 milhões de euros. Foram constituídas arguidas 23 pessoas singulares e 24 sociedades. São futebolistas, agentes, advogados e ainda dirigentes dos clubes. Dois dos principais visados foram o empresário Jorge Mendes e o seu advogado Carlos Osório de Castro. Informações de Rui Pinto, denunciante do "Football Leaks", atualmente preso, foram determinantes para o avanço do inquérito.

De acordo com informações recolhidas pelo JN, em causa estão cerca de 20 inquéritos por fraude fiscal e branqueamento de capitais, que passariam pela criação de "empresas-fantasma", para onde eram encaminhadas verbas ocultadas ao Fisco.