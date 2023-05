Detido dono do stand que vendia Renault Zoe com baterias alugadas

A Policia Judiciária deteve um comerciante de automóveis, com 62 anos, suspeito de burla qualificada, em Vila do Conde. Trata-se do proprietário do stand que vendeu algumas dezenas de Renault Zoe como tendo baterias próprias mas que, na realidade, eram alugadas.

Foram efetuadas buscas buscas nos stands do detido, onde, segundo a PJ, eram comercializados automóveis elétricos "equipados com baterias alugadas, mas eram vendidos sem que os adquirentes tivessem sido informados que as referidas baterias não integravam as viaturas".

Cada comprador foi surpreendido com a exigência de pagamentos de valores entre os seis a oito mil euros, situações que ocorreram entre 2021 e a presente data, sendo ainda desconhecido o número total de lesados desta atividade.

Muitos dos compradores tiveram os seus veículos bloqueados pela financeira, uma situação posteriormente ultrapassada quando o caso foi denunciado pelo JN.

No decurso das buscas foram apreendidas oito viaturas e ainda documentação contratual e financeira, bem como ficheiros informáticos relevantes para a prova dos factos em investigação e possível identificação de outros lesados.

O detido irá ser presente à competente autoridade judiciária para primeiro interrogatório judicial de arguido detido e aplicação das medidas de coação tidas por adequadas