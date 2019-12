Detido por matar mulher à facada interrogado no Tribunal de Leiria

Alexandra Barata Hoje às 17:28, atualizado às 17:35 Facebook

O suspeito de ter degolado, na sexta-feira, a companheira Helena Anacleto, com um x-ato, no apartamento onde viviam, por cima do Centro Comercial Maringá, em Leiria, está a ser interrogado este sábado no Tribunal de Leiria.

De nacionalidade brasileira, Adilson Venâncio, de 35 anos, foi detido pela GNR de Pombal, após ter tido um acidente no IC2, que não lhe casou ferimentos. Após ter cometido o crime, que confessou às autoridades, o autor fugiu do local.