Duas centenas prestam homenagem a Paulo Correia no Dragão

Ana Sofia Rocha Hoje às 22:42 Facebook

Twitter

Partilhar

Mais de duas centenas de amigos de Paulo Correia, o jovem que morreu após uma agressão junto de uma discoteca na baixa do Porto, prestaram-lhe homenagem, esta terça-feira à noite, junto ao Estádio do Dragão, onde o estudante em Engenharia Mecânica ia assistir aos jogos da sua equipa do coração, o F. C. Porto.

A noite foi de visível emoção. De olhos raiados e caras cobertas de lágrimas, centenas de jovens quiseram elogiar a memória de Paulo. Junto ao Estádio do Dragão foram penduradas tarjas com um "até já Paulinho" ou "justice pour Paulo", em alusão à nacionalidade francesa do seu agressor, entretanto detido e colocado em prisão preventiva.

Homenagem no Estádio do Dragão Foto: Pedro Granadeiro/Global Imagens

"Está a custar-me muito. Perdi o meu melhor amigo. Isto foi muito injusto para todos nós e por isso vou fazer tudo, vou lutar por justiça pelo Paulo. É sentir este amor, este carinho de todos que me está a dar força", disse ao JN, Vinicius Cassius, um dos melhores amigos da vítima e que estava presente do momento das agressões.

Amigos prestaram homenagem Foto: Pedro Granadeiro / Global Imagens

A perda é irreparável, admite o jovem. "Nunca vou esquecer a imagem do Paulo a cair, do último fechar de olhos. O Paulo era uma pessoa intensa, que vivia tudo ao máximo, era forte, era amigo. Por isso é que está aqui tanta gente".

Num esforço para conter as lágrimas dos olhos já cansados de chorar, Vinicius acrescentou: "Ele morreu a proteger-me a mim e aos meus amigos e, por isso, o meu dever agora é protegê-lo e lutar até ao fim do mundo, por justiça. Não queremos vingança, apenas justiça!"

PUB

Paulo era um "Super Dragão" e foi através das redes sociais que os adeptos do clube, além de amigos da vítima, foram convidados a participar na homenagem, onde houve uma largada de balões e um minuto de silêncio em memória do jovem.

Amigos exigem justiça Foto: Pedro Granadeiro / Global Imagens

O pesado silêncio do momento de homenagem foi interrompido por uma chuva de foguetes, ao som de um coro de vozes a gritar "Nunca estarás só, estamos sempre aqui! Queremos o Paulo alé!"