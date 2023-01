Ex-autarca de Espinho suspeito de receber móveis para aprovar obra ilegal

Miguel Reis terá fechado os olhos a empreendimento de empresa de carpintaria com um piso a mais.

Miguel Reis, o ex-autarca de Espinho que ficou ontem em prisão preventiva no âmbito da operação anticorrupção Vórtex, da Polícia Judiciária (PJ) do Porto, é suspeito de ter recebido mobiliário para apetrechar a sua residência particular, pouco antes do último Natal. Em troca, terá aprovado uma obra com um piso a mais a uma firma de carpintaria ligada ao empresário Francisco Pessegueiro, que uma juíza de instrução criminal também colocou ontem em preventiva.

Os outros três arguidos foram libertados, mas o chefe do Departamento de Urbanismo da Câmara foi suspenso de funções e o empresário Paulo Malafaia ficou de prestar uma caução de 60 mil euros. Ao arquiteto José Rodrigues foi determinada a medida de coação de termo de identidade e residência e, tal como aos outros detidos, proibição de contactos com testemunhas ou arguidos.