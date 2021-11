Famílias das vítimas de acidente em França têm direito a indemnização do seguro

José Ricardo Ferreira Hoje às 21:26 Facebook

Tribunal da Justiça da União Europeia entende que seguro "não se pode colocar de fora". Colisão aconteceu em França e matou 12 pessoas que estavam emigradas na Suíça.

As famílias das vítimas do acidente que, há cinco anos, tirou a vida a 12 portugueses, em França, têm direito a ser indemnizadas pela seguradora da carrinha que colidiu frontalmente contra um camião, de acordo com o Tribunal de Justiça da União Europeia (TJUE). Todas as vítimas tinham pago para viajar até Portugal numa viatura sem licença de transporte coletivo e conduzida por um português sem as habilitações obrigatórias.