Fisco faz buscas no F. C. Porto, Sporting e Benfica

Alexandre Panda Hoje às 11:10 Facebook

Twitter

Partilhar

A Autoridade Tributária está a realizar buscas nos Estádios do Dragão, em Alvalade e na Luz. Em causa estão crimes de evasão fiscal numa investigação que já levou à constituição de arguidos de dezenas de pessoas ligadas ao mundo dos negócios do futebol.

O processo é dirigido pelo Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP) e no terreno estão elementos da Direção de Serviços de Investigação da Fraude e de Ações Especiais.

Os investigadores procuram elementos de prova de desvios de dinheiro e ocultação de rendimento em contratos de transferências de jogadores.

PUB

O F. C. Porto confirmou que está a ser alvo de buscas da Autoridade Tributária (AT), tal como já tinham feito Benfica e Sporting à agência Lusa, afirmando que está a colaborar com a justiça. Os dragões, que confirmaram as buscas através de uma nota no seu site oficial, asseguram que estão prontos para "disponibilizar todos os elementos" que lhes sejam solicitados.

Esta é uma megainvestigação que levou a um autêntico tsunami no futebol português, com a realização de perto de 100 buscas às SAD dos maiores clubes, de futebolistas, empresários, entre eles o superagente Jorge Mendes, e ainda de advogados.

Este inquérito nasceu de alertas do sistema bancário sobre movimentações de somas milionárias consideradas suspeitas. A Operação Fora de Jogo, já conta com mais de 130 arguidos e abrange um total de 500 milhões de euros de negócios.

A primeira parte da operação foi realizada em março de 2020 e incluiu 70 buscas que deram corpo às suspeitas da existência de prestações de serviços forjadas na intermediação na negociação de contratos de jogadores, quer na compra quer na venda.

O esquema passará pela introdução de terceiros no negócio, entre as SAD dos clubes, os jogadores e os agentes. Empresas, muitas vezes com sede no estrangeiro, passam faturas de prestação de serviços de intermediação que, para as autoridades, não existiram. Desta forma, artificialmente os custos do negócio são aumentados, o que faz diminuir o valor tributável em sede de IVA e IRC.

Em 2020, foram alvo de buscas Benfica, F. C. Porto, Sporting, Sp. Braga, V. Guimarães, Portimonense, Estoril e Marítimo. Tal como as residências dos líderes dos quatro grandes e casas e escritórios de Jorge Mendes. Esta semana, fruto da documentação e prova apreendidas na primeira operação, o MP avançou com nova ação visando o Braga e o Vitória, assim como as casas do antigo internacional Deco.