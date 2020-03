Homem violento aterroriza população de Santo Ovídio

Tiago Rodrigues Alves Hoje às 15:59 Facebook

Um homem, aparentemente com perturbações mentais, já terá agredido com grande violência pelo menos quatro pessoas na última semana, na zona do Largo Estêvão Torres, em Santo Ovídio. A PSP já identificou o suspeito. A população vive em pânico e pede medidas urgentes.

Tem cerca de 40 anos, é entroncado e costuma andar com dois bastões e uma corrente à cinta. Passeia um cão pit bull, sem açaime, e atiça-o a quem passa. Pior: sem qualquer motivo, agride pessoas com um bastão ou uma corrente. Segundo moradores, o homem vive com a mãe e começou a parar ali na zona há cerca de um mês. As agressões começaram na passada semana.

Bateu com ferro na cara