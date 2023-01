IGAI averigua assédio e ofensas corporais na Polícia Municipal de Sintra

A Inspeção-Geral da Administração Interna (IGAI), dirigida pela juíza desembargadora Anabela Cabral Ferreira, está a averiguar um caso de alegado assédio moral e discriminatório sobre várias agentes da Polícia Municipal de Sintra, bem como suspeitas de ofensas à integridade física.

Um parecer da Comissão para a Igualdade no Trabalho e no Emprego (CITE) deu razão a cinco agentes do sexo feminino que se queixaram. Concluiu "haver indícios da prática de assédio moral consubstanciada em discriminação em função do sexo por parte da entidade empregadora, através dos superiores hierárquicos em relação às trabalhadoras/queixosas e suas subordinadas hierárquicas".

Os alvos da queixa e do parecer da CITE são dois elementos masculinos da Polícia Municipal de Sintra com funções de chefia e o major da GNR Manuel Lage, comandante daquela corporação.