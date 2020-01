Imitações e pirataria custam 1100 milhões de euros à economia e ao Estado

Hoje às 08:42 Facebook

Twitter

Partilhar

A contrafação e a pirataria registadas em Portugal representam um prejuízo de 1100 milhões de euros para a economia e para o Estado e implicam a perda direta de mais de 22 mil postos de trabalho. Um recente estudo do Instituto da Propriedade Intelectual da União Europeia (EUIPO) aponta para que a contrafação e pirataria constituam 9,5% das vendas de 11 setores fundamentais do mercado nacional.

Em causa estão infrações com produtos cosméticos e cuidados pessoais, vestuário, calçado e acessórios, desporto, brinquedos, jogos, joalharia, relojoaria, malas, indústria discográfica, bebidas espirituosas, vinhos, artigos farmacêuticos, pesticidas e smartphones.

De acordo com um relatório recente do EUIPO, "em Portugal, as perdas de vendas no setor do vestuário, calçado e acessórios devido à contrafação rondarão os 635 milhões de euros por ano, ou seja, cerca de 14% das vendas".

Leia mais na edição impressa ou versão e-paper.