Influencer de Braga promete dinheiro fácil, mas queixas multiplicam-se

James Wilson, identidade que usa na Internet, diz ser "analista profissional no mercado Forex" há sete anos. Oferece conselhos e promete riqueza aos seguidores. Negócio tem sido alvo de queixas e CMVM já lançou alerta.

Para James, "não há limites" quando o assunto é ganhar dinheiro. É através da empresa Trading Jar que promove os seus alegados serviços de aconselhamento financeiro no mercado Forex. Nesse meio, são negociadas divisas, como o euro, o dólar ou a libra esterlina. No entanto, a Trading Jar não está autorizada nem registada junto da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) para o exercício de qualquer atividade de intermediação financeira em Portugal, como alertou o regulador esta sexta-feira.

As reclamações multiplicam-se há meses, por exemplo, na página de Instagram "Analisador_Traders", que se dedica a denunciar esquemas semelhantes em Portugal, mas também na aplicação de conversação Telegram. No YouTube já são alguns os vídeos a expor o alegado esquema. Outras fontes garantem ao JN que James é apenas um nome fictício e que o seu verdadeiro nome é Gonçalo Pereira.