Benfica fala em "exemplar condenação" do F. C. Porto

O Benfica reagiu, em comunicado, esta sexta-feira, à decisão do Tribunal Judicial da Comarca do Porto ao condenar parcialmente o F. C. Porto no caso dos e-mails a pagar uma indemnização de cerca de dois milhões de euros. "Exemplar condenação da conduta ilícita", dizem os encarnados.

O clube lisboeta começa por dizer, no comunicado divulgado no site oficial, que confirma ter sido notificado da sentença, a qual "irá analisar detalhadamente nos próximos dias".

"Numa primeira apreciação, mais até que os quantitativos indemnizatórios - que em si são significativos - há aspetos que impressionam e que merecem expressa referência", continua o comunicado, enumerando três fatores a destacar: primeiro, "a confirmação da absoluta razão que assiste" ao clube; segundo, "a exemplar reprovação judicial da conduta ilícita" do F. C. Porto; e, por último, "o expresso reconhecimento por parte do Tribunal que não vale tudo e que a privacidade das pessoas e das instituições bem como a proteção da concorrência e do segredo de negócio são bens dignos de tutela jurídica em Portugal".

O Benfica termina o texto afirmando que "irá agora de forma profissional extrair as devidas consequências da decisão condenatória de hoje, esperando que as restantes entidades adotem idêntico procedimento".

O F. C. Porto também já reagiu e anunciou em comunicado que "não se conforma" com a decisão e que irá recorrer para o Tribunal da Relação.