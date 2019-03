Cabeça de mulher encontrada num saco de lixo em praia de Leça da Palmeira

Alfredo Teixeira, Óscar Queirós e Reis Pinto Hoje às 11:09, atualizado às 12:19 Facebook

Twitter

Partilhar

Uma cabeça de mulher foi encontrada dentro de um saco de lixo fechado, esta quinta-feira de manhã, pouco depois das 9 horas, junto ao paredão da praia de Leça da Palmeira, em Matosinhos.

A macabra descoberta foi feita por um popular que passeava no local, perto do "Bar do Óscar", em Leça da Palmeira, e alertou as autoridades.

Na zona, não há notícia de qualquer desaparecimento, o que indicia que terá sido alguém de passagem a deixar o saco no local. Pelas primeiras constatações, trata-se de uma mulher de cabelo comprido e as autoridades estão a averiguar se se trata de uma pessoa dada como desaparecida há várias semanas.

A cabeça, em avançado estado de decomposição, pertence a uma mulher entre 30 e 40 anos e tem marcas de mordidas de animais, pelo que a polícia suspeita que o saco tenha sido colocado numa balde do lixo próximo e depois arrastado por cães. No local, vários baldes do lixo foram encontrados tombados, o que corrobora esta linha de investigação.

A Polícia Marítima e Polícia Judiciária encontram-se no local.