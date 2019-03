Neto de Moura deixa de julgar casos de violência doméstica

Nuno Miguel Maia Hoje às 16:22 Facebook

Juiz desembargador transferido para secção cível do Tribunal da Relação do Porto

O juiz desembargador Joaquim Neto de Moura vai deixar de julgar processos-crime e casos de violência doméstica.

De acordo com informação recolhida pelo JN, a decisão foi tomada pelo presidente do Tribunal da Relação do Porto, Nuno Ataíde das Neves, por conveniência de serviço e no âmbito dos seus poderes de gestão dos recursos do Tribunal, com a concordância do próprio Neto de Moura.

O magistrado que, desde 2017, tem estado sob os holofotes por causa de decisões polémicas no âmbito de casos de violência passa, assim, a estar adstrito a julgar apenas conflitos relativos a questões cíveis. Vai integrar a 3.ª secção cível.