Sporting pondera recorrer da "incompreensível" decisão do "e-Toupeira"

O Sporting considera "incompreensível" a decisão do Tribunal Central de Instrução Criminal de não levar a julgamento a SAD do Benfica, por nenhum dos 30 crimes pelos quais estava acusada.

"A decisão anunciada, na medida em que partirá do princípio que os arguidos agora pronunciados atuavam por sua conta e risco, é, pelo menos aparentemente, incompreensível", manifesta o clube de Alvalade, em nota enviada às redações.

"A Sporting SAD analisará os fundamentos da decisão, reservando o direito de recorrer do teor da mesma, sempre com o objetivo de repor a verdade desportiva", adianta o Sporting, que tinha requerido a constituição como assistentes no processo "e-Toupeira".

Do lado do F. C. Porto, a reação chegou pela voz de Francisco J. Marques. O diretor de comunicação dos dragões disse que não vi na decisão de Ana Peres uma vitória dos encarnados e sustentou que "o braço direito de Luís Filipe Vieira vai ser julgado por corrupção".

O Tribunal Central de Instrução Criminal (TCIC), em Lisboa, decidiu, esta sexta-feira, não levar a julgamento a SAD do Benfica, por nenhum dos 30 crimes pelos quais estava acusada, mas o antigo assessor jurídico Paulo Gonçalves será julgado por corrupção.

A decisão instrutória foi proferida na tarde desta sexta-feira pela juíza de instrução criminal Ana Peres, que não pronunciou (não levou a julgamento) a SAD "encarnada" por nenhum dos 30 crimes que constam da acusação do Ministério Público (MP): um de corrupção ativa, outro de oferta ou recebimento indevido de vantagem, e 28 crimes de falsidade informática.

Segundo a acusação do MP, Paulo Gonçalves, enquanto assessor da administração da Benfica SAD, e no interesse da sociedade, solicitou aos funcionários judiciais Júlio Loureiro (que também não vai a julgamento) e a José Silva (que vai a julgamento, mas que sai em liberdade - estava em prisão domiciliária) que lhe transmitissem informações sobre inquéritos, a troco de bilhetes, convites e "merchandising".

O TCIC decidiu que Paulo Gonçalves vai ser julgado pelos crimes de corrupção, violação do segredo de justiça, violação do segredo de sigílio e acesso indevido, enquanto José Silva vai responder exatamente pelos mesmos crimes, a que se junta ainda o crime de peculato.

Já os crimes de favorecimento pessoal, falsidade informática e oferta ou recebimento indevido de vantagem ficam pelo caminho por falta de provas.

Enquanto as medidas de coação que recaíam sobre a SAD 'encarnada' e Júlio Loureiro foram completamente revogadas, Ana Peres decidiu que Paulo Gonçalves e José Silva (que até agora estava proibido de sair de casa) vão ficar sujeitos apenas ao termo de identidade e residência (TIR). Os dois arguidos vão ser julgados no Juízo Central Criminal de Lisboa.