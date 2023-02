Jovem que deixou colega com sequelas graves diz-se arrependido "para toda a vida"

O adolescente que em 2018 agrediu um colega da escola secundária de Cucujães, deixando-o com uma incapacidade física superior a 80% e com graves sequelas neurológicas, declarou ao Tribunal da Feira, na manhã desta terça-feira, que ficou arrependido "para toda a vida".

Os factos remontam a 30 novembro 2018, cerca das 8.40 horas, e ocorreram junto à paragem do autocarro situada em frente à Escola Secundária Dr. Ferreira da Silva, em Cucujães, no concelho de Oliveira de Azeméis.

De acordo com a acusação do Ministério Público (MP), o arguido Filipe Silva, na altura com 17 anos, e André Filipe Sousa Martins, da mesma idade, envolveram-se numa discussão e em agressões mútuas. "Ele veio ao meu encontro e deu-me um empurrão", justificou o arguido, que é acusado de ter desferido murros e pontapés na cabeça e em outras partes do corpo do colega de escola.

Perante os juízas, Filipe Silva confirmou apenas que deu dois murros, um cada lado do rosto, negando agressões na cabeça ou pescoço. Acrescentou que se separaram quando o pai de um aluno deu um grito para que parassem.

Depois, "o André perguntou se só tinha isto para lhe dar [a agressão] e caiu", recordou o arguido, que deixou o estudante prostrado no chão e foi para a sala de aula.

"Se soubesse o estado em que ele estava, tinha prestado auxilio", garante agora Filipe Silva, que disse ter sido "horrível saber o estado em que ele ficou". "Até hoje carrego esse peso".

O arguido confirmou, ainda, ter um passado escolar marcado por outras contendas com colegas e que andava a ser seguido por uma psicóloga.

Um dos colegas do arguido, testemunha no processo, afirmou que ambos, arguido e vítima, já "andavam picados". Lembrou que, quando se encontrava na paragem na companhia do Filipe Silva, André Martins chegou no autocarro. Nessa altura, o arguido e André Martins terão trocado "gestos com o dedo do meio", contou a testemunha.

"O André saiu disparado do autocarro, atirou a mochila para o chão e foi na direção do Filipe. Pegaram-se os dois", precisou a testemunha. Disse ainda que ambos infligiram agressões na zona da cabeça de um e do outro.

Segundo o MP, em consequência desta luta, o ofendido ficou cambaleante, não conseguindo caminhar, e veio a cair ao chão, inicialmente ainda consciente. Depois, perdeu os sentidos, recuperou e voltou a ficar inanimado, apresentando um hematoma de cor vermelha na testa do lado direito.

Ainda de acordo com a acusação, apesar de ver que o André Martins não estava bem, o arguido acabaria por abandonar o local junto à paragem de autocarro e dirigiu-se para o interior da Escola. A vítima ficou entregue à sua sorte, não tendo aquele prestado qualquer auxílio. Foram outras pessoas a chamar auxílio.

Deprimido e com dificuldades em andar

André foi socorrido pelos Bombeiros, que o transportaram para o Hospital de Santa Maria da Feira. Mais tarde, seria transferido para o Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia, devido à gravidade do seu estado de saúde, onde chegou em estado comatoso.

O MP diz que André Martins sofreu Traumatismo crânio encefálico e cervical, seguido de AVC (acidente vascular cerebral) carotídeo esquerdo com oclusão da artéria cerebral média e restrição de fluxo da artéria cerebral anterior

Em sequência da agressão física perpetrada pelo arguido, a vítima ficou com sequelas neurológicas consolidadas.

Em maio de 2019, foi-lhe atribuída a André Martins um atestado médico de incapacidade multiúso que lhe atribuiu 87% de incapacidade.

Em declarações, ao JN, o pai da vítima, Marcos Martins, afirmou que o filho vive atualmente em estado de depressão, devido à sua condição física. Está consciente, mas com complicações severas na locomoção, conseguindo movimentar-se de pé com muita dificuldade. Tem, ainda, dificuldades na fala. Motivo pelo qual tem estado em tratamentos consecutivos, tentando minimizar as mazelas que "ficarão para toda a vida".