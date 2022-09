Jovens de Guimarães furtam e vandalizam carros em Vizela

Três jovens, com idades entre os 16 e os 21 anos, foram detidos e identificados pela GNR por suspeita de serem responsáveis por uma onda de furtos e vandalismo em viaturas, na cidade de Vizela.

Os jovens, naturais de Guimarães, foram identificados pela GNR quando tinham na sua posse material furtado das viaturas. Os carros estavam estacionados junto a "Park Club" e o alerta para os furtos e a vandalização das viaturas foi dado às primeiras horas da madrugada de terça-feira.

A GNR terá intercetado os suspeitos por volta das 0.30 horas e devolveu os bens furtados aos proprietários. Já na manhã de terça-feira, foram encontrados mais carros alvo do mesmo tipo de vandalismo. As autoridades estão agora a investigar a possível ligação destes três homens com estes factos.