Júlio Magalhães atira "responsabilidade" dos e-mails para o F .C. Porto

O ex-diretor-geral do Porto Canal Júlio Magalhães atribuiu esta quarta-feira ao F. C. Porto a "responsabilidade" pelo conteúdo do programa da estação onde foram divulgados os e-mails do Benfica.

"A minha única responsabilidade foi não ter querido intrometer-me nessa matéria, porque também não queria que interferissem nos restantes 90% da grelha do Porto Canal", afirmou em tribunal Júlio Magalhães, que entretanto abandonou a estação.

O jornalista está acusado de três crimes de violação de correspondência ou telecomunicações e um de ofensa a pessoa coletiva, por, alegadamente, não ter travado a emissão do programa, entre junho de 2017 e fevereiro de 2018, apesar de conhecer o seu conteúdo.