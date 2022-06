Marco "Orelhas" e outros dois arguidos ficam em prisão preventiva

JN Hoje às 20:21 Facebook

Marco "Orelhas" e outros dois arguidos detidos na operação Final de Festa, sobre a morte de um adepto portista nos festejos do título, vão ficar presos preventivamente. Outros cinco arguidos foram libertados com a obrigação de se apresentarem periodicamente em posto policial. Um último saiu em liberdade apenas com termo de identidade e residência.

Nove suspeitos foram detidos e, esta quinta-feira, levados pela Polícia Judiciária ao Juízo de Instrução Criminal do Porto, para primeiro interrogatório.

Ao longo do dia foram-se concentrando à porta do tribunal do Porto familiares e amigos dos suspeitos.

À hora a que seis dos nove arguidos foram libertados, estariam à porta do tribunal, na rua de Camões, duas a três centenas de pessoas, que gritaram a aplaudiram à medida que cada um saía para a rua.

Durante alguns minutos, os agentes da PSP mobilizados para o local não conseguiram impedir que os presentes fossem para o meio da rua e condicionassem a circulação do trânsito.