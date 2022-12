Mata mulher em casa à facada e tenta suicidar-se. Filho ficou ferido

Um homem esfaqueou a mulher em casa no Seixal, esta manhã de segunda-feira, e tentou suicidar-se. O filho do casal sofreu ferimentos considerados leves, em circunstâncias ainda por apurar. A PJ de Setúbal está a investigar o crime.

O homicídio ocorreu em casa na Avenida Pinhal Vidal, no Seixal. O agressor atacou a vítima com uma arma branca em casa. Consumado o homicídio tentou suicidar-se com a mesma arma e sofreu ferimentos muito graves.

O alerta foi dado às 8.24 horas e ao local acorreram os bombeiros do Seixal, Almada e Cruz Vermelha. O suspeito foi transportado para o Hospital Garcia de Orta em estado crítico. Também o ferido leve, filho do casal, recebeu tratamento hospitalar.

Ao local acorreu também a PSP que acionou a Polícia Judiciária de Setúbal, por se tratar de um crime de homicídio.