Medida para parar greve nos tribunais custa 3,5 milhões por ano

Oficiais de justiça exigem suplemento de recuperação processual pago 14 meses e não 11. Paralisação já poderá ir até 31 de dezembro.

O Sindicato dos Funcionários Judiciais (SFJ) estima que custe ao Estado cerca de 3,5 milhões de euros brutos anuais satisfazer a principal exigência dos oficiais de justiça para que a greve em curso nos tribunais há mais de três meses seja suspensa. Na segunda-feira, tem início uma nova paralisação, por comarca e em horários distintos, até 14 de julho, o último dia útil antes das férias judiciais. E, se nada mudar durante o verão, os tribunais poderão reabrir a 1 de setembro afetados por nova greve até ao fim deste ano. Desde fevereiro, a paralisação já motivou o adiamento de pelo menos 30 mil diligências.

Em causa está a integração no vencimento, 14 meses e com efeitos a 1 de janeiro de 2021, do suplemento destinado a compensar os funcionários pelo trabalho de recuperação do atraso processual, atualmente pago 11 meses. A ministra da Justiça, Catarina Sarmento e Castro, já reconheceu que a reivindicação é "justa", mas protelou para a discussão da revisão do Estatuto dos Oficiais de Justiça, que pretende concluir até ao final do ano, a resolução da questão (ler caixa).