O Tribunal Constitucional (TC) decidiu que a lei dos metadados viola a Constituição da República Portuguesa. Só um dos 12 juízes do tribunal votou vencido naquele acórdão, mas, num gesto raro, a procuradora-geral da República, Lucília Gago, já arguiu a nulidade da decisão, por temer efeitos trágicos do acórdão sobre a investigação criminal e mesmo sobre os processos que já chegaram a julgamento. Saiba o que são os metadados, como surgiu a lei que obrigou as operadoras a conservá-los, e quais podem ser implicações futuras da decisão TC.

Metadados: saiba o que são e os efeitos do acórdão do Constitucional Tiago Rodrigues Alves Hoje às 21:06

Metadados: saiba o que são e os efeitos do acórdão do Constitucional

