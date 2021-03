Militares da GNR "cercados" por várias pessoas em desacato em Olhão

Marisa Rodrigues Hoje às 16:55 Facebook

Twitter

Partilhar

Duas pessoas foram detidas, este sábado, em Olhão, na sequência de confrontos com elementos da GNR e da PSP. Um agente da PSP foi atingido com uma pedra.

Segundo apurou o JN, uma patrulha da GNR deslocou-se à cidade de Olhão, por volta das 22 horas, para entregar uma carta de condução que tinha sido extraviada. No caminho deparou-se com uma situação de agressões na via pública e parou para prestar auxílio.

Os militares foram recebidos de forma hostil, com a viatura em que se seguiam a ser rodeada por cerca de 30 indivíduos, que os injuriaram, ameaçaram e tentaram agredir.

Os militares acabaram por pedir auxílio à PSP, que detém a jurisdição daquela zona. Os agentes também recebidos de forma hostil. Várias pedras foram arremessadas contra elementos policiais e viaturas. Um polícia acabou por ser atingido num braço.

A PSP conseguiu deter dois homens, pai e filho, que terão estado envolvidos no cerco à GNR, e dispersar a multidão, que estava na via pública sem máscara nem distanciamento social.