Oficiais de justiça voltam quarta-feira à greve por mais dez dias

Depois de dez dias de aparente normalidade nos tribunais, os funcionários judiciais voltam amanhã, quarta-feira, a entrar em greve, até 5 de maio de 2023, pelo descongelamento de promoções na carreira e a inclusão imediata no vencimento, a 14 meses e com efeitos a 1 de janeiro de 2021, do suplemento de recuperação processual.

A ministra da Justiça, Catarina Sarmento e Castro, já disse que espera que esta paralisação não cause tantos prejuízos como o protesto mais recente, mas, para o presidente do Sindicato dos Funcionários Judiciais (SFJ), António Marçal, o impacte será ainda maior.

Em causa está o facto de os oficiais de justiça poderem agora, ao contrário do que aconteceu na greve a certas tarefas realizada entre 15 de fevereiro e 15 de abril, não se apresentar ao serviço durante toda a jornada de trabalho, em dias sucessivos. Só os processos com arguidos presos ou referentes a menores em perigo estão salvaguardados.

"O modelo da greve clássica traz mais constrangimentos e mais problemas para os tribunais e para os cidadãos do que o modelo que estávamos a adotar", afirmou António Marçal. Já Catarina Sarmento e Castro considerou que o protesto anterior foi "uma forma de luta que pretendia ter impacto máximo e prejuízo mínimo".

"Naturalmente, sendo uma greve em moldes clássicos, não se antevê que o prejuízo seja o mesmo e, pelo menos, é uma greve a que se pode chamar efetivamente greve", salientou.

Perdem salário

O protesto anterior, que, ao contrário do que quarta-feira começa, não implicou perda de remuneração, adiou, só no primeiro mês, mais de 20 mil julgamentos e diligências, levando mesmo a ministra da Justiça a pedir um parecer ao Conselho Consultivo da Procuradoria-Geral da República sobre a legalidade da paralisação.

O documento foi impugnado judicialmente pelo SFJ, que está mandatado pelos seus associados para "endurecer" a luta até julho.

Catarina Sarmento e Castro tem remetido a resolução das questões para a revisão do estatuto profissional dos oficiais de justiça, aguardada desde 1999 e prometida para 2023.