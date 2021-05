PJ investiga negócios do F.C. Porto e Portimonense

JN Hoje às 08:43, atualizado às 09:16 Facebook

A Polícia Judiciária tem em curso uma operação sobre negócios do F. C. Porto e Portimonense que envolvem vários empresários e inclui buscas no Estádio do Dragão e no Algarve.

Há suspeitas de crimes de fraude fiscal e branqueamento de capitais em negócios do F. C. Porto e Portimonense.

A operação da PJ inclui buscas no Estádio do Dragão, no Algarve e junto de empresários.

As buscas eram para ter sido feitas há duas semanas, mas foram adiadas para esta quinta-feira, apurou o JN.

Segundo a TVI, as suspeitas recaem sobre negócios entre os dois clubes, incluindo as transferências de Danilo Pereira, Paulinho, Galeno, Fede Varela, Rafa Soares ou Everton.

O inquérito é dirigido pelo Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP), coadjuvado pela Unidade Nacional de Combate à Corrupção da PJ, que está instalada em Lisboa.