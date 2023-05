Quinze portugueses escravizados na agricultura em Espanha

As autoridades espanholas resgataram 15 cidadãos portugueses que viviam na escravidão em Espanha, onde eram explorados por dois sócios, residentes em Bragança. As vítimas eram recrutadas no Grande Porto e no norte do país, com promessas de receber 40 euros por dia. Os dois detidos, que foram monitorizados em território nacional pela Polícia Judiciária do Porto, ficavam com tudo.

De acordo com informações recolhidas pelo JN, as vítimas eram trabalhadores rurais em situação de fragilidade financeira e emocional. Foram abordada nos últimos meses pelos dois sócios de Bragança que lhes prometiam boas remunerações, além de condições de vida condignas na zona de La Rioja, no País Basco, onde iriam trabalhar nas vinhas.

Numa carrinha Mercedes Vito, os "escravos modernos" foram levados para o País Basco, onde eram ameaçados, agredidos e forçados a trabalhar horas a fio, sem receber qualquer salário.