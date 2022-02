Proibição de lanchas voadoras em Espanha transfere cartéis da droga para Portugal

Roberto Bessa Moreira Hoje às 07:09 Facebook

Traficantes com embarcações rápidas pagam apenas uma multa se forem apanhados. Polícias apreenderam 19,6 toneladas de droga, num ano em que pandemia obrigou a mudanças.

No ano passado, foram apreendidas 19,6 toneladas de droga. Muita pertencia a cartéis que, a partir de 2018, abandonaram Espanha para se fixarem no lado de cá da fronteira. É em Portugal que, aproveitando uma lei mais branda, constroem e guardam lanchas rápidas usadas no tráfico de cocaína e haxixe.

Só nos últimos dois meses, foram recolhidas cinco "lanchas voadoras". E, já no início de 2020, Polícia Judiciária (PJ), GNR e Polícia Marítima (PM) desmantelaram um estaleiro clandestino nas instalações abandonadas de uma empresa de plásticos, em Faro. "As lanchas saíam daqui em camiões", disse, à data, o diretor da PJ/Sul, António Madureira.